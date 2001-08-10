Сахалинские боксеры стали призерами всероссийского турнира в Биробиджане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по боксу памяти участника ВОВ Л.Г. Тойтмана состоялись в Биробиджане в двадцатый раз. Юбилейный турнир «Шолом-2023» объединил более сотни спортсменов 15-16 лет из девяти регионов ДФО: республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской областей, Приморского, Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев.

Сахалинскую область на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Кристалл» из Южно-Сахалинска и спортшколы Поронайска. Поединки проходили в 13 весовых категориях: от 38 до 80+ кг. Оценивали выступления боксеров рефери высшей категории.

Следует отметить, что данный турнир – единственный на Дальнем Востоке носит статус всероссийского, где участники возрастной группы 15-16 лет имеют возможность получить разряд кандидата в мастера спорта по боксу.

По итогам проведенных боев в копилке нашей команды три серебряных и две бронзовых награды. Так, Денис Васильев, который выступил в весовой категории 38 кг, занял второе место. Алмамбет Батыров в весе 75 кг также стал серебряным призером. А Даниил Слепухин (57 кг) завоевал не только серебряную награду, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта на этих соревнованиях. Обладатели серебряных медалей являются представителями спортшколы «Кристалл».

Третью ступень пьедестала занял Егор Стëпкин из Поронайска. Этот же результат показал воспитанник «Кристалла» Искандер Микаилов.