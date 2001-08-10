«БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Такое Долинского района прошел второй этап областных соревнований на беговелах и велосипедах «БеговелоБум 2023, гонка-маскарад». К мероприятию присоединились около 60 юных спортсменов из Южно-Сахалинска, Долинска и Уссурийска.

Состязания проходили в трех возрастных группах на беговелах – рожденные после 20.12.2019, с 20.12.2019 до 02.09.2018, с 01.09.2018 до 02.10.2017 – а также в четырех на велосипедах - рожденные с 01.09.2018 до 02.10.2017, с 01.10.2017 до 02.10.2016, с 01.10.2016 до 31.12.2014, с 30.12.2014 до 10.10.2017.

Участников ожидала настоящая мототрасса, включающая элементы на равновесие. Гонщики демонстрировали умение распределять нагрузку в подъеме и разгрузку при спуске.

- Трасса с камнями, ямами, трамплинами и спусками создает большие трудности для новичков. Но все справились достойно. А самое главное - обошлось без травм, - отметил тренер долинского клуба «Мотор» Егор Пирожков.

По итогам соревнований в возрастной категории «рожденные после 20.12.2019, беговел» первое место у Валерии Варнавской, второе у Василисы Герасимовой, третьим стал Максим Рачилин.

Среди спортсменов, рожденных с 20.12.2019 до 02.09.2018, лучший результат показал Артем Красовский, на втором месте Злата Легкова, замкнул тройку лидеров Лев Голицын.

В возрастной категории «с 01.09.2018 до 02.10.2017» золото завоевал Богдан Воросов, серебро у Дмитрия Соловьева, бронза у Антона Науменко.

Среди велосипедистов самой младшей возрастной группы победу одержал Лев Варнавский, вторым стал Даниил Тесленко, третьим – Богдан Воросов.

В категории «рожденные с 01.10.2017 до 02.10.2016» первым к финишу пришел Иван Зыков, серебряная медаль у Марии Бакуновой, бронзовым призером стал Кирилл Евстигнеев.

Победительницей заезда среди спортсменов, рожденных с 01.10.2016 до 31.12.2014, стала Марина Долгих, второй результат показал Максим Качан, замкнул тройку Макар Загустин.

Среди самых старших велосипедистов лучшее время у Юрия Романова, серебро завоевал Захар Нуянзин, бронзу – Максим Хон.

В рамках соревнований прошли показательные выступления на мотоциклах воспитанников клуба «Мотор» с участием байкеров из южно-сахалинского мотоклуба «Ночные волки», а также мастер-класс и конкурс по сборке и разборке автомата на время от юнармейцев.