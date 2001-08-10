В Южно-Сахалинске прошли летние гонки с препятствиями «Pride Race»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лыже-биатлонный комплекс «Триумф» принял летние взрослые и детские гонки с препятствиями «Pride Race». В них приняли участие более 500 островитян в возрасте от 3 лет и старше.

Самые юные спортсмены выступали вместе с родителями. Им предстояло преодолеть полосу препятствий протяженностью 500 метров с испытаниями на баланс, скорость и выносливость.

Детям в возрасте от 6 до 14 лет предстояло пройти более 15 препятствий на дистанции от 1000 до 1500 метров. Их ждали рукоходы, различные переноски, стенки, рампы и многое другое. Участники от 16 лет и старше испытывали свои силы на трассе 5000 метров с 25 препятствиями.

Соревнования проходили в личном и командном зачетах, а также в форматах «Чемпионат» - для подготовленных спортсменов - и «Оупен» - для всех желающих попробовать свои силы на полосе.

На дистанции 1000 метров победителями стали Тимур Мурга и Алиса Бородина. Даниэль Тафа и Валерия Овчинникова взяли золото в возрастной категории «9-11 лет» на полуторакилометровой дистанции. На этой же трассе, среди спортсменов возрасте от 12 до 14 лет лучший результат показали Иван Стальной и Анна Кустова.

На дистанции 5000 метров в индивидуальном зачете первое место завоевал Юрий Лагун. Среди команд лучший результат показали «Мыши рокеры с Марса» в составе Александра Решетова, Николая Войтехович, Виктора Усова, Антона Снопкова, Ксении Нижегородовой.

Спортсменов на финише наградили уникальными медалями финишеров, сертификатами участников и подарками от партнеров мероприятия.

В сентябре состоится новая гонка с препятствиями и закрытие сезона.