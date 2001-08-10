Сахалинцы разыграли медали фестиваля боевых искусств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль боевых искусств памяти юнармейца гвардии ефрейтора Алексея Степанова, героически погибшего во время проведения СВО на территории Украины, состоялся в Охе в минувшие выходные.
В северную столицу острова приехали спортсмены из Холмска, Томари, Смирных, Анивы и Южно-Сахалинска. За медали соревнований боролись более 80 участников в трех дисциплинах: рукопашный бой, тхэквондо ГТФ и кикбоксинг.
– Сначала думали просто провести турнир памяти Алексея Степанова. Но возникла идея – почему бы не провести в рамках фестиваля гала-финалы, все как на профессиональных поединках, – поделился президент региональной федерации кикбоксинга, главный судья соревнований и главный организатор фестиваля Алексей Буторин.
По итогам фестиваля золотые медали в кикбоксинге завоевали 20 спортсменов. Среди золотых призеров в тхэквондо – 15 участников. В рукопашном бое – 8 победителей.
В гала-финалах лучшими в рукопашном бое стали Фирузджон Разокбердиев и Николайчук Герман. В кикбоксинге победителем стал Шуну Челтушев. В тхэквондо – Александр Лепетун и Али Мамедов. Все победители являются воспитанниками спортклубов и спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. В результате своих выступлений спортсмены получили чемпионские пояса.
– Этот турнир посвящен памяти нашего воспитанника Степанова Алексея Алексеевича. Я считаю, необходимо увековечить память наших героев. Для того, чтобы подрастающее поколение знало, на кого нужно равняться. И для того, чтобы их подвиг не был забыт, – рассказывает временно исполняющий начальника штаба «Юнармии» Южно-Сахалинска Никита Грузневич. Алексей Степанов был его воспитанником.
Федерация кикбоксинга Сахалинской области выражает благодарность правительству Сахалинской области, администрации Охинского района и главе Охинского городского округа Евгению Михлику за поддержку, помощь и содействие. Этот проект реализуется в рамках гранта агентства по делам молодежи Сахалинской области под эгидой российского союза боевых искусств.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине завершили строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса
09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:49 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт день бесплатной юридической помощи участникам СВО и их родственникам
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 15:54 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит Неделя профилактики рака легких
- 12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:25 Сегодня Сахалинка Анастасия Парохина взяла бронзу чемпионата России по вольной борьбе
- 09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?