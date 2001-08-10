Сахалинцы разыграли медали фестиваля боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль боевых искусств памяти юнармейца гвардии ефрейтора Алексея Степанова, героически погибшего во время проведения СВО на территории Украины, состоялся в Охе в минувшие выходные.

В северную столицу острова приехали спортсмены из Холмска, Томари, Смирных, Анивы и Южно-Сахалинска. За медали соревнований боролись более 80 участников в трех дисциплинах: рукопашный бой, тхэквондо ГТФ и кикбоксинг.

– Сначала думали просто провести турнир памяти Алексея Степанова. Но возникла идея – почему бы не провести в рамках фестиваля гала-финалы, все как на профессиональных поединках, – поделился президент региональной федерации кикбоксинга, главный судья соревнований и главный организатор фестиваля Алексей Буторин.

По итогам фестиваля золотые медали в кикбоксинге завоевали 20 спортсменов. Среди золотых призеров в тхэквондо – 15 участников. В рукопашном бое – 8 победителей.

В гала-финалах лучшими в рукопашном бое стали Фирузджон Разокбердиев и Николайчук Герман. В кикбоксинге победителем стал Шуну Челтушев. В тхэквондо – Александр Лепетун и Али Мамедов. Все победители являются воспитанниками спортклубов и спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. В результате своих выступлений спортсмены получили чемпионские пояса.

– Этот турнир посвящен памяти нашего воспитанника Степанова Алексея Алексеевича. Я считаю, необходимо увековечить память наших героев. Для того, чтобы подрастающее поколение знало, на кого нужно равняться. И для того, чтобы их подвиг не был забыт, – рассказывает временно исполняющий начальника штаба «Юнармии» Южно-Сахалинска Никита Грузневич. Алексей Степанов был его воспитанником.

Федерация кикбоксинга Сахалинской области выражает благодарность правительству Сахалинской области, администрации Охинского района и главе Охинского городского округа Евгению Михлику за поддержку, помощь и содействие. Этот проект реализуется в рамках гранта агентства по делам молодежи Сахалинской области под эгидой российского союза боевых искусств.