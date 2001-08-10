Тихоокеанское
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Сахалинцы разыграли медали фестиваля боевых искусств

Сахалинцы разыграли медали фестиваля боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль боевых искусств памяти юнармейца гвардии ефрейтора Алексея Степанова, героически погибшего во время проведения СВО на территории Украины, состоялся в Охе в минувшие выходные.

В северную столицу острова приехали спортсмены из Холмска, Томари, Смирных, Анивы и Южно-Сахалинска. За медали соревнований боролись более 80 участников в трех дисциплинах: рукопашный бой, тхэквондо ГТФ и кикбоксинг.

– Сначала думали просто провести турнир памяти Алексея Степанова. Но возникла идея – почему бы не провести в рамках фестиваля гала-финалы, все как на профессиональных поединках, – поделился президент региональной федерации кикбоксинга, главный судья соревнований и главный организатор фестиваля Алексей Буторин.

По итогам фестиваля золотые медали в кикбоксинге завоевали 20 спортсменов. Среди золотых призеров в тхэквондо – 15 участников. В рукопашном бое – 8 победителей.

В гала-финалах лучшими в рукопашном бое стали Фирузджон Разокбердиев и Николайчук Герман. В кикбоксинге победителем стал Шуну Челтушев. В тхэквондо – Александр Лепетун и Али Мамедов. Все победители являются воспитанниками спортклубов и спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. В результате своих выступлений спортсмены получили чемпионские пояса.   

– Этот турнир посвящен памяти нашего воспитанника Степанова Алексея Алексеевича. Я считаю, необходимо увековечить память наших героев. Для того, чтобы подрастающее поколение знало, на кого нужно равняться. И для того, чтобы их подвиг не был забыт, – рассказывает временно исполняющий начальника штаба «Юнармии» Южно-Сахалинска Никита Грузневич. Алексей Степанов был его воспитанником.

Федерация кикбоксинга Сахалинской области выражает благодарность правительству Сахалинской области, администрации Охинского района и главе Охинского городского округа Евгению Михлику за поддержку, помощь и содействие. Этот проект реализуется в рамках гранта агентства по делам молодежи Сахалинской области под эгидой российского союза боевых искусств.

 

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