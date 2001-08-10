Тихоокеанское
информационное агентство
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10:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анастасия Парохина взяла бронзу чемпионата России по вольной борьбе

Сахалинка Анастасия Парохина взяла бронзу чемпионата России по вольной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Анастасия Парохина завоевала бронзовую медаль чемпионата России по вольной борьбе.

Соревнования прошли в Каспийске (Республика Дагестан) и собрали более 380 спортсменов из 40 регионов страны. Сахалинскую область на состязаниях представляла спортсменка корсаковской спортшколы «Триумф», спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Парохина.

Островная спортсменка выступала в олимпийской весовой категории 68 кг. В первом поединке Анастасия одержала победу над соперницей из Краснодарского края Алиной Хомутовой со счётом 11:0, а во втором уступила лидеру сборной команды России Ксении Бураковой, представляющей Дагестан (0:3). В борьбе за третье место Анастасия Парохина встретилась с противницей из Кемерово Натальей Федосеевой и одержала верх со счётом 3:1.

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