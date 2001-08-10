Сахалинка Ольга Аверкина завоевала золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина стала обладательницей золотой медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе.
Соревнования прошли в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» и собрали более 350 сильнейших спортсменов из России и Республики Беларусь.
Ольга Аверкина выступала в олимпийском упражнении ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов). В своей заключительной серии отборочного старта она показала результат 107,6 очка, а в сумме всех шести серий набрала 631,2 очка, заняла первое место и вышла в финал.
- Этот результат значительно превышает норматив мастера спорта международного класса. В истории российского стрелкового спорта на официальных спортивных соревнованиях ещё ни одному спортсмену – ни мужчине, ни женщине, не удавалась показать такую серию из десяти выстрелов, - отметил тренер спортсменки Геннадий Лаптев.
В финальном старте Ольге составили конкуренцию призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Анастасия Галашина, Юлия Каримова, Дарья Масленникова и Виолетта Одинаева. Сахалинская спортсменка дошла до медаль-матча за первое место, набрав 260,1 очка, где одержала победу со счётом 16:14.
Ольга Аверкина – мастер спорта России, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанница отделения пулевой стрельбы спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска.
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