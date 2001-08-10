Тихоокеанское
информационное агентство
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11:14, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Арина Щукина завоевала две медали на всероссийских стартах по спорториентированию

Сахалинка Арина Щукина завоевала две медали на всероссийских стартах по спорториентированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края и объединили более 600 спортсменов из Сахалинской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.

Островитянка выступала в категории «девушки до 15 лет». В дисциплине «кросс-выбор» Арина Щукина пришла к финишу первой с результатом 00:29,31 секунды. Серебряную медаль спортсменка завоевала в дисциплине «кросс-классика», пройдя девять контрольных пунктов за 00:26,34 секунды.

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