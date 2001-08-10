Сахалинка Арина Щукина завоевала две медали на всероссийских стартах по спорториентированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края и объединили более 600 спортсменов из Сахалинской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев.

Островитянка выступала в категории «девушки до 15 лет». В дисциплине «кросс-выбор» Арина Щукина пришла к финишу первой с результатом 00:29,31 секунды. Серебряную медаль спортсменка завоевала в дисциплине «кросс-классика», пройдя девять контрольных пунктов за 00:26,34 секунды.