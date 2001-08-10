Второй этап первенства и чемпионата области по мотокроссу собрал 75 сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Горнозаводске прошел второй этап первенства и чемпионата Сахалинской области по мотокроссу. В нем приняли участие 75 спортсменов из Долинского, Смирныховского, Невельского, Корсаковского, Томаринского, Холмского районов и Южно-Сахалинска.

Соревнования проходили в классах от 65 до 250 кубических сантиметров, в личном и командном зачетах.

По результатам заездов лучшие результаты в своих категориях завоевали Максим Голофаст (65 куб. см., Южно-Сахалинск), Артем Комков (85 куб. см., Корсаков), Олег Голицын (125 куб. см., Корсаков), Алексей Ващенко (125 куб. см., Невельск), Денис Дмитриев (250 куб. см., Южно-Сахалинск).

Первое место в командном зачете завоевал клуб «Алис» из Южно-Сахалинска, вторыми стали представители спортшколы по техническим видам спорта, замкнули тройку лидеров спортсмены из Невельска.

Следующий этап чемпионата и первенства по мотокроссу Сахалинской области пройдет в Холмске с 15 по 17 июля.