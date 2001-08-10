Дети коренных малочисленных народов Севера определят лучших в национальных видах спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Ногликах стартовало первенство области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера. В нем принимают участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет из Охинского, Тымовского, Поронайского, Смирныховского, Ногликского, Александровск-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска.
В течение четырех дней участники будут состязаться в стрельбе из лука, метании гарпуна, тяжести, топора, тынзяна на хорей, прыжках через нарты, беге с палкой по пересеченной местности и тройном национальном прыжке с одновременным отталкиванием двумя ногами.
- Мы возрождаем национальный вид спорта, который является основой традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Многие из них всю жизнь занимаются охотой и рыболовством, и для их успешного ведения необходимо владеть определенными навыками. Совершенствование этих умений в ходе соревнований будет способствовать поддержанию хозяйственной деятельности, формирующей стержень развития коренных этносов, - отметила член регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области Наталья Чайка.
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