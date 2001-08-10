Сахалинские гимнастки взяли бронзу на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по эстетической «Бегущая по волнам». Старты проходили в Сочи и собрали более 600 спортсменок со всей страны.

Островную федерацию эстетической гимнастики представляла команда «Мира»: Анна Князева, Екатерина Васильчикова, Юна Пе, Анастасия Нарышкина, Анна Волошинская, Алиса Крылова.

По результатам выступлений в группе «юниоры, 14-16 лет», воспитанницы Алисы Филимоновой стали третьими на всероссийских состязаниях и выполнили нормативы для присвоения звания кандидатов в мастера спорта.