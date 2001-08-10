Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2023
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Мошенники убедили сахалинку «обнулить свои счета»
16:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнастки взяли бронзу на всероссийских соревнованиях

Сахалинские гимнастки взяли бронзу на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинки успешно выступили на всероссийских соревнованиях по эстетической «Бегущая по волнам». Старты проходили в Сочи и собрали более 600 спортсменок со всей страны.

Островную федерацию эстетической гимнастики представляла команда «Мира»: Анна Князева, Екатерина Васильчикова, Юна Пе, Анастасия Нарышкина, Анна Волошинская, Алиса Крылова.

По результатам выступлений в группе «юниоры, 14-16 лет», воспитанницы Алисы Филимоновой стали третьими на всероссийских состязаниях и выполнили нормативы для присвоения звания кандидатов в мастера спорта.

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