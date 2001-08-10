Более 300 сахалинцев приняли участие в фестивале йоги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский фестиваль йоги собрал на площадках южно-сахалинского парка имени Юрия Гагарина более 300 любителей здорового образа жизни. Для гостей мероприятия организовали 10-часовую программу с практиками, лекциями и мастер-классами на любой вкус.
Открыл праздник почетный гость, генеральный консул Индии во Владивостоке Сай Мурали.
- Приветствую вас и поздравляю с Международным днем йоги. Каждый год мы выбираем тему для проведения этого праздника, в этом году ей стала фраза «Мир – это семья». Ведь семья дает не только воспитание, но имеет огромное влияние на душу и характер человека. Когда мы проговариваем эту фразу, мы хотим, чтобы вы почувствовали себя в мире, где все братья, близкие друг другу люди, вне зависимости от народности и вероисповедания. Это очень важно и актуально в наше с вами время, и я благодарю вас за то, что вы сегодня здесь, - обратился к гостям праздника Сай Мурали.
На площадке у озера Верхнего организаторы обустроили небольшой йога-городок, где каждый мог найти занятие по душе: послушать выступления музыкантов, посетить чайную церемонию, насладиться массажем, пройти мастер-класс по нейрографике, присоединиться к различным практикам и многое другое.
- Некоторое время назад у меня начались проблемы с позвоночником и помимо основного лечения, врачи посоветовали йогу. Уже два месяца занимаюсь Аштанга-йогой, а сегодня решил попробовать себя и в других направлениях. Невероятно, как упражнения вкупе с правильным дыханием, помогают тебе заново начать жить, - поделился впечатлениями участник фестиваля Родион Анищенко.
В завершении фестиваля гостей ждали практики свободного танца и исцеления звуком, а среди зарегистрированных участников разыграли подарки от партнеров праздника.
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