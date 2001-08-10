Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2023
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12:47, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лыжероллерная трасса закрывается на ремонт

Лыжероллерная трасса закрывается на ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 26 июня лыжероллерная трасса по улице Венской в Южно-Сахалинске закрывается на ремонт. Сначала рабочие приступят к восстановлению нижней площадки, а позже перейдут на другие участки.

Нижняя часть трассы ориентировочно будет закрыта в течение двух недель.

Время окончания ремонтных работ зависит от погодных условий. О процессе, а также окончании ремонта мы сообщим дополнительно. 

Просим спортсменов, жителей и гостей острова учесть факт ремонта и ни в коем случае не выходить на трассу.

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