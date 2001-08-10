Южносахалинцев приглашают на тренировки на свежем воздухе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают на тренировки на свежем воздухе
Жители областной столицы могут укрепить здоровье и подготовиться к играм ГТО. В рамках подготовки к отборочному этапу, который пройдет в Южно-Сахалинске с 17 по 22 июля, горожан приглашают на занятия на свежем воздухе.
Цикл занятий, включающих в себя специализированные упражнения, входящие в состав первой и второй части комплекса упражнений ГТО, предлагает общественное движение «Здоровье от Анатолича» совместно с МАУ «Спортивный Город», а также «Олимпийским Советом» Сахалинской области при поддержке министерства спорта Сахалинской области.
Занятия проходят под руководством мастера России по гиревому спорту, специалиста по физической культуре и спорту РФ Андрея Мирошникова. На протяжении уже шести лет он организует бесплатные оздоровительные занятия для жителей и гостей Южно-Сахалинска.
- Возраст участников не ограничен, но естественно, нужно субъективно оценивать степень своего утомления при выполнении упражнений. Вся нагрузка дается эталонно под подготовленную группу и все остальные подтягиваются за ней. Естественно, мы даем какие-то основы и техники при выполнении упражнений, но нужно уже самостоятельно оценивать ситуацию, - комментирует Андрей Анатольевич.
Занятия включают в себя разбор техники, выполнение упражнений направленных на совершенствование физических качеств и показателей в следующих составляющих частях комплекса ИГР ГТО: челночный бег, прыжок с места в длину, отжимания, пресс, толчок гири (полный цикл), приседания с гирей и подтягивания.
Занятия будут проходить по следующему расписанию: понедельник, среда, пятница с 6.00 до 8.00, с 18.30 до 20.30, суббота - с 6.30 до 9.30. Место проведения: волейбольная площадка СШОР Зимних видов спорта по ул. Венской, 5.
Занятия проводятся бесплатно для всех категорий участников, зарегистрировавшихся для участия в отборочном этапе игр ГТО. Регистрацию можно пройти по ссылке www.gto.ru, https://gto.com.ru/
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