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11:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на тренировки на свежем воздухе

Южносахалинцев приглашают на тренировки на свежем воздухе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

Южносахалинцев приглашают на тренировки на свежем воздухе

 

 Жители областной столицы могут укрепить здоровье и подготовиться к играм ГТО. В рамках подготовки к отборочному этапу, который пройдет в Южно-Сахалинске с 17 по 22 июля, горожан приглашают на занятия на свежем воздухе. 

 Цикл занятий, включающих в себя специализированные упражнения, входящие в состав первой и второй части комплекса упражнений ГТО, предлагает общественное движение «Здоровье от Анатолича» совместно с МАУ «Спортивный Город», а также «Олимпийским Советом» Сахалинской области при поддержке министерства спорта Сахалинской области.

 Занятия проходят под руководством мастера России по гиревому спорту, специалиста по физической культуре и спорту РФ Андрея Мирошникова. На протяжении уже шести лет он организует бесплатные оздоровительные занятия для жителей и гостей Южно-Сахалинска. 

 - Возраст участников не ограничен, но естественно, нужно субъективно оценивать степень своего утомления при выполнении упражнений. Вся нагрузка дается эталонно под подготовленную группу и все остальные подтягиваются за ней. Естественно, мы даем какие-то основы и техники при выполнении упражнений, но нужно уже самостоятельно оценивать ситуацию, - комментирует Андрей Анатольевич.

 Занятия включают в себя разбор техники, выполнение упражнений направленных на совершенствование физических качеств и показателей в следующих составляющих частях комплекса ИГР ГТО: челночный бег, прыжок с места в длину, отжимания, пресс, толчок гири (полный цикл), приседания с гирей и подтягивания.

 Занятия будут проходить по следующему расписанию: понедельник, среда, пятница с 6.00 до 8.00, с 18.30 до 20.30, суббота - с 6.30 до 9.30. Место проведения: волейбольная площадка СШОР Зимних видов спорта по ул. Венской, 5. 

 Занятия проводятся бесплатно для всех категорий участников, зарегистрировавшихся для участия в отборочном этапе игр ГТО. Регистрацию можно пройти по ссылке www.gto.ru, https://gto.com.ru/

 

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