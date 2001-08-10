13:36, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинец Александр Яблочников взял золото соревнований по триатлону в Самаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский спортсмен Александр Яблочников показал первый результат в своей возрастной группе соревнований по триатлону IronStar Samara.
Состязания прошли в Самаре и собрали более 1000 спортсменов со всей России.
Сахалинец выступал в возрастной категории «35-39 лет» на олимпийской дистанции – 1500 метров вплавь, 40 км велогонок и 10 км бегом. Преодолеть все этапы Александр Яблочников смог за 2 часа 10 минут – это первый результат в его возрастной группе и 19-й – в общем зачёте.
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