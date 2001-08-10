Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2023
Сейчас 00:28
83,61|91,94|66,91
Осужден сахалинец - водитель пассажирского автобуса
13:36, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Александр Яблочников взял золото соревнований по триатлону в Самаре

Сахалинец Александр Яблочников взял золото соревнований по триатлону в Самаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Александр Яблочников показал первый результат в своей возрастной группе соревнований по триатлону IronStar Samara. 

Состязания прошли в Самаре и собрали более 1000 спортсменов со всей России.

Сахалинец выступал в возрастной категории «35-39 лет» на олимпийской дистанции – 1500 метров вплавь, 40 км велогонок и 10 км бегом. Преодолеть все этапы Александр Яблочников смог за 2 часа 10 минут – это первый результат в его возрастной группе и 19-й – в общем зачёте.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?