Две сотни пловцов вступили в борьбу за медали региональных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовали региональные соревнования по плаванию среди спортсменов от 10 лет и старше. В них принимают участие 210 спортсменов из Охинского, Ногликского, Курильского, Холмского, Корсаковского районов и областного центра.

- Программа трехдневная, плывут все дистанции. Эти старты очень важны, ведь часть спортсменов, показавших высокие результаты в течение следующих дней, станет частью сборной команды Сахалинской области и представят нас на чемпионате Дальнего Востока по плаванию в октябре, - рассказал председатель островной федерации плавания Владимир Винокуренков.

В первый соревновательный день пловцы выступили на дистанциях 100, 200 и 1500 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем, на спине и «комплексом».

- Поначалу берегла силы, старалась просто «идти ровно», чтобы вырваться вперед на финише, но чего-то не хватило. Своим серебром я довольна, и все же, могу лучше. Впереди еще заплывы, я только разогреваюсь, - поделилась эмоциями холмчанка Виолетта Проценко.

С результатами первого дня соревнований можно ознакомиться по ссылке.