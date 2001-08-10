Тихоокеанское
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12:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская легкоатлетка Алиса Платонова взяла серебро всероссийских соревнований

Сахалинская легкоатлетка Алиса Платонова взяла серебро всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская спортсмена Алиса Платонова завоевала серебряную награду 11 этапа «Королевы спорта» – Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике памяти первого олимпийца Чувашии – бронзового призёра Мельбурнской Олимпиады 1956 года, заслуженного мастера спорта СССР А.В. Игнатьева.

Состязания прошли в Челябинске и собрали более 300 спортсменов из России и Беларуси.

В финальном забеге на дистанции 400 метров воспитанница СШОР летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Алиса Платонова (тренер Наталья Шапкина) стала второй, показав результат 54,77 секунды.

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