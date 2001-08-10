Более 2000 сахалинцев отметили Всероссийский олимпийский день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XXXIV Всероссийский олимпийский день отметили в Сахалинской области. Участниками различных мероприятий в регионе, приуроченным к спортивному событию, стали более 2000 островитян. Самое масштабное мероприятие традиционно прошло на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Гостей праздника приветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин, председатель Олимпийского совета островного региона Владислав Глухов и и.о. министра экологии Сахалинской области Андрей Саматов.

- Сахалин присоединяется к Всероссийскому олимпийскому дню уже в 13-й раз. Ежегодно этот праздник собирает большое количество любителей спорта и сегодня – не исключение. Я благодарю вас за то, что выбираете здоровый образ, желаю всем удачи и хорошего настроения! - обратился к участникам заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Традиционно праздник открыли эстафетой «Олимпийская миля». 19 команд, в составе каждой из которых по пять человек, передавали эстафетную палочку на протяжении забега с нижней до средней станции СТК «Горный воздух». Каждому участнику предстояло преодолеть по 300-350 метров.

Первой к финишу пришла команда «Эдельвейс» с результатом 0:05:20,9 секунды. Второе место заняли «Одомари» (0:05:46,3). Тройку лидеров замкнули спортсмены из «Волосы назад!» (0:05:48,2).

- Крутое мероприятие, мы его все очень любим и ежегодно на него заявляемся. Сегодня здесь очень много молодых ребят, сильных спортсменов, которым мы, к сожалению, не можем составить конкуренцию, но всё равно продолжаем участвовать, - поделилась эмоциями участница эстафеты Елена Железняк.

Перед второй частью мероприятия для спортсменов прошла разминка под руководством специалиста по физической культуре и спорту Андрея Мирошникова, после чего был дан старт экстремальному забегу на выносливость «Олимпийская вертикаль». Сахалинцев ожидал 300-метровый подъём на трассу «Армейка». Здесь свои силы решили проверить 129 островитян – 86 мужчин и 43 женщины.

По итогам забега лидерами стали Евгений Валиев (0:03:43) и Софья Кузнецова (0:04:26). На вторых местах расположились Максим Косарев (0:03:54) и Даяна Сухарева (0:04:39). Почётные третьи места заняли Илья Бобров (0:03:58) и Дарья Будникова (0:05:09).

Помимо спортивной части для гостей на средней площадке комплекса работали развлекательные площадки – настольные деревянные игры, зона отдыха, фотозона. Также все желающие могли угоститься горячими напитками и мороженым.