Сахалинские пейнтболисты стали чемпионами Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная выиграла чемпионат Дальневосточного федерального округа по пейнтболу во Владивостоке. В нем приняли участие семь команд из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока.

- Мало играю, много делюсь опытом, тренирую. Очень рад, что сборная команда, которую мы привезли чемпионат, заняла первое место. Наши ребята буквально вгрызались в каждый шанс и, я вам скажу, что медали абсолютно заслужены. Евгений Прамзелев, Сергей Мерушев, Вадим Абрамов, Егор Фролов, Роман Мырдин, Тимур Канищев и Александр Воронцов — вот эти славные ребята, благодаря которым кубок летит на Сахалин, - отметил главный тренер сборной Сахалинской области Юрий Ким.

Для Юрия Кима и Александра Воронцова победа на чемпионате ДФО стала второй в спортивной карьере. Ранее сахалинцы становились серебряными призерами дальневосточного чемпионата.