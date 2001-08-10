09:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцы завоевали девять медалей на всероссийской спартакиаде спецолимпиады по конному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Московской области завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. В ней приняли участие 83 атлета с ментальными особенностями из 19 регионов страны.
Сахалинскую область представляли Виталий Герасимов, Владимир Подольный, Егор Темный и Вера Игамбердыева. Они выступали во всех заявленных дисциплинах: выездке, эстафете с огибанием шестов, английской верховой езде и «рабочей тропе».
По результатам соревнований островные спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовых медали.
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Новости спорта Сахалина и Курил
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