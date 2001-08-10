Сахалинцы завоевали девять медалей на всероссийской спартакиаде спецолимпиады по конному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Московской области завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. В ней приняли участие 83 атлета с ментальными особенностями из 19 регионов страны.

Сахалинскую область представляли Виталий Герасимов, Владимир Подольный, Егор Темный и Вера Игамбердыева. Они выступали во всех заявленных дисциплинах: выездке, эстафете с огибанием шестов, английской верховой езде и «рабочей тропе».

По результатам соревнований островные спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовых медали.