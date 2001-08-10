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В честь 85-летия самбо в Южно-Сахалинске стартовал региональный форум «За самбо будущее!»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Zа самбо». Ранее предложение по развитию самбо в регионах представил на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В течение двух дней представители образования, спорта, а также приглашённые эксперты выстроят стратегию по развитию этого вида единоборств не только в школьной, но и в студенческой программах.
На форуме министр образования Анастасия Киктева и исполнительный директор ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» и Всероссийского проекта «Самбо в школу» Елена Ломакина подписали соглашение о внедрении самбо в систему образования.
«Сегодня мы подписали два соглашения. В их числе договор с СахГУ о развитии студенческого самбо. У университета есть возможности для реализации этой идеи, и они готовы начать уже с сентября этого года. Сюда входит и волонтёрская деятельность, и наставничество, а это значит, что старшие участники проекта смогут помогать в развитии школьного направления», — отметила Елена Ломакина.
Во второй день форума, 16 июня, участников ждёт мастер-класс от заслуженного тренера России, старшего тренера женской сборной команды РФ по самбо Михаила Мартынова.
«Для островного самбо это знаковое событие, которое определенно послужит новым витком и отправной точкой для развития единственного национального вида спорта в регионе с новой силой. Секретарем Регионального отделения Партии Валерием Лимаренко сегодня уделяется особое внимание нашему родному виду спорта», — рассказал региональный координатор партпроекта «Самбо в школу», депутат Городской Думы Руслан Тен.
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