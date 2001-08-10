Сахалинцы выявили самых быстрых кросс-кантри велогонки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кросс-кантри велогонка «Россия – вперёд!» в честь Дня России прошла в Южно-Сахалинске.
Участниками мероприятия стали более 90 любителей велосипедного спорта. Им предстояло проверить свои силы в одной из двух дистанций – 11, либо 22 км. На трассах сахалинцев ожидали пыльные и пересечённые маршруты с лужами, мостами, затяжными подъёмами и спусками.
По итогам велогонки победу в номинации «Абсолют» одержали Евгений Валиев (среди мужчин, результат 0:48:40 секунд) и Елена Железняк (среди женщин, 1:05:23 секунды). Вторые места заняли Илья Бобров (0:49:03) и Наталья Львова (1:13:58). Тройки лидеров замкнули Константин Цымбал (0:51:24) и Варвара Пискунова (1:15:04).
Также победителями в своих возрастных категориях стали Дарья Будникова, Ольга Кузнецова, Ульяна Макарова, Александр Сипхов, Яков Леманов, Алексей Боженко, Павел Криночкин, Анатолий Москвичёв и Алексей Купревич.
Самым юным участником стал Гордей Кабаков 2017 года рождения, а самым возрастным – Виктор Новиков 1957 года рождения.
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