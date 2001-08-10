В Сахалинской области состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе учебно-тренировочного комплекса пожарной части села Троицкое состоялись традиционные ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Пожарно-прикладной спорт по праву можно считать одним из самых зрелищных и красивых видов спорта. Он заключается в выполнении комплекса разнообразных приёмов, которые применяются в практике тушения пожаров, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На торжественном открытии с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Максим Моисеев: «Пожарно-прикладной спорт – один из самых экстремальных среди прикладных видов спорта. Участники таких состязаний соревнуются в дисциплинах, содержащих реальные элементы подготовки пожарных. Хочу пожелать всем участникам достичь высоких результатов и новых побед».

Мероприятие проходило в два этапа. Первым этапом для спортсменов был подъем по штурмовой лестнице в окно этажа учебной башни, который начинался после команды судьи. С этого момента спортсмены со штурмовой лестницей в руке пробегал до учебной башни и начинал взбираться на нее, закрепляя лестницу за оконный проем на каждом этаже. Финиш производился на 4-м этаже, время фиксировалось, как только спортсмен коснулся ногами пола.

Вторым испытанием спортсменам предстояло пробежать 100-метровую полосу с препятствиями – этот этап, требовал от пожарных особой концентрации сил, высокой скорости и особенной ловкости. Вначале спортсмены преодолевали 2-х метровый забор, подхватывали 2 пожарных рукава. Далее бежали по буму, затем соединяли рукава между собой, после чего один рукав присоединяли к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой к стволу, находящемуся за спиной спортсмена с момента старта, и пересекали финиш.

Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд из трёх пожарно-спасательных гарнизонов. Лучшие результаты показала команда из ПСЧ № 6 (Южно-Сахалинск) – первое место. Второе место заняли пожарные из ПСЧ № 1 (Южно-Сахалинск). Огнеборцы из ПСЧ № 4 (Корсаков) показали третий результат. Команды, занявшие первые три места, были награждены дипломами соответствующих степеней. Команда занявшая первое место поедет представлять Сахалинскую область на первенстве Дальнего востока.

Добавим, что подобные мероприятия проводятся в целях популяризации пожарного дела, повышения спортивного мастерства, а также сохранения традиций противопожарной службы и укрепления товарищества и братства среди личного состава.