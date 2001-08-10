Пять наград привезли сахалинцы с чемпионата России по практической стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по практической стрельбе из карабина. В нем приняли участие более 180 спортсменов из 30 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.
Сахалинские спортсмены смогли достойно выступить на этих соревнованиях, завоевав сразу пять медалей.
Островная сборная заняла весь пьедестал в стандартном классе с ручным перезаряжанием. Лучший результат у тренера спортшколы по техническим видам спорта Сергея, вторым стал Денис Дамдинов, замкнул тройку сильнейших мастер спорта международного класса по практической стрельбе и многократный чемпион России Рамазан Мубараков.
В дуэли золото завоевал Денис Дамдинов, серебро у Сергея Хе. Дуэльная стрельба - это стрельба на точность и скорость одновременно. Двое стрелков должны поразить пять мишеней на разных дистанциях от 70 до 300 м. Задача поразить все мишени, за меньшее время.
По итогам соревнований тренер спортшколы по техническим видам спорта Сергей Хе выполнил норматив мастера спорта России.
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