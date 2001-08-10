Южносахалинцы могут выразить свое мнение по вопросу благоустройства парка Дальний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города ждет предложения от жителей муниципалитета по наполнению общественной территории до 12 июня включительно. Выразить свое мнение можно заполнив анкету на портале Госуслуги. Также анкета размещена на официальном сайте администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, свои предложения южносахалинцы могут направить в департамент архитектуры и градостроительства по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 32, каб. 6 либо на электронную почту.

Напомним, концепция первого этапа парка Дальний набрала наибольшее число голосов жителей и будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Экспертная комиссия выберет несколько инициатив городов-участников, которые получат федеральное финансирование на воплощение проекта. При подведении итогов будет оцениваться в том числе активность и заинтересованность жителей в реализации проекта.

Первый этап проекта парка Дальний включает благоустройство существующего искусственного озера и прилегающей территории. В частности, запланировано обустройство зон для отдыха на воде, пешеходных дорожек, нескольких точек общественного питания и т.п. Зимой водоем планируется использовать в качестве площадки для катания на коньках. Идеи и предложения горожан дополнят существующий проект развития общественной территории.

Напомним, в начале июня в областном центре проходило голосование по выбору общественного пространства, которое будет представлено на Всероссийском конкурсе. В нем приняли участие более 1500 человек. Южносахалинцы выбирали среди трех проектов: парк Дальний, сквер Геологов и сквер Тойохара. Большинство горожан поддержали реализацию проекта по созданию парка Дальний.