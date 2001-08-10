В Южно-Сахалинске начались бесплатные для горожан занятия по общей физической подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице с наступлением лета набирает обороты социальный фитнес. По расписанию с 1 июня на открытых площадках начались бесплатные для горожан занятия по общей физической подготовке и силовые тренировки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Инструктор по спорту Лиана Пхакадзе уже больше 8 лет занимается с горожанами в рамках социальных спортивных занятий. Она отмечает, что число желающих присоединиться растет ежегодно.
- В летний период, конечно, людей больше, но и зимой желающих достаточно. Было, что и больше 50 человек посещали. Наши тренировки бесплатны, круглогодичны, есть разнообразие по направлениям - для всех желающих в возрасте от 20 до 60 лет, - рассказала Лиана Пхакадзе.
Накануне инструктор провела тренировку на стадионе школы № 8, которую посетили более 20 горожанок. Здесь их ждала комплексная программа для проработки всего тела с учетом нагрузки для участников разного возраста.
Южносахалинка Юлия Семенова занимается тренировками на свежем воздухе уже второй год, узнав о них от подруги. Девушка отмечает, у нее были проблемы с позвоночником, это подвигло пойти заниматься.
- Движение - это жизнь, не зря же так говорится. Тренировки хорошо влияют на здоровье, мотивируют, формируют режим. Их ведут прекрасные опытные тренеры. Кроме того, занятия бесплатны, это привлекает, и приобщиться к спорту может много людей, - делится горожанка.
Напомним, проект "Социальный фитнес" реализуется в Южно-Сахалинске с 2013 года при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации города и Городского парка им. Ю.Гагарина. Особую популярность среди жителей завоевал формат открытых тренировок на свежем воздухе. С июня и до наступления холодов занятия будут проходить на нескольких площадках города.
Городской парк:
- понедельник, 19.00 - Зумба (шатёр за озером);
- среда, 19.00 - Боди-балет, женские практики (стадион). В случае непогоды занятия будут проходить по предварительной записи в школе №13 (пр. Мира, 103);
- воскресенье, 9.00 - пилатес, йога (танцевальная площадка). В случае плохой погоды занятия по воскресеньям будут проходить в зале по адресу: Клубная, 21 (а с 1 августа - в СШОР по греко-римской борьбе (ул. Алексея Горького. 7/1).
Стадион школы №8 (Пограничная, 18):
- понедельник, среда, четверг, 18.45 - силовые тренировки.
Ул. Клубная, 21:
- вторник, 12.00 - пилатес;
- четверг, 12.00 - общая физическая подготовка, силовые тренировки;
- суббота, 10.00 - растяжка (с 1 августа занятия по субботам будут проходить в СШОР по греко-римской борьбе (ул. Алексея Горького. 7/1).
Дальнее:
- суббота, 19.00 - силовые тренировки (школа №20, ул. Демина, 1);
- воскресенье, 18.30 - растяжка (Дальненский дом культуры, ул. 1-я Московская,4).
Возможны корректировки. Дополнительную информацию, в том числе по месту и времени проведения занятий можно уточнить по телефону 89140940701 (координатор проекта Ирина Варенская).
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