Сахалинки взяли золото на всероссийских соревнованиях по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинки Марина Иванова и Елизавета Пермякова завоевали золото на всероссийских соревнованиях по чир спорту. Они прошли в Самаре и собрали более 1100 спортсменов из 27 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинки выступали в категории мужчины/женщины в дисциплине «чир хип-хоп двойки».

Спортсменки не только завоевали очередное золото на всероссийских стартах, но и выполнили все условия для подтверждения нормативов мастеров спорта. Ранее Марина Иванова и Елизавета Пермякова стали первыми в своей дисциплине на соревнованиях в Новосибирске.