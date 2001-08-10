Более 50 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке лыже-биатлонного комплекса "Триумф" прошел заключительный этап серии соревнований "OCR INDOOR/OUTDOOR". В нем приняли участие более 50 атлетов из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Александровск-Сахалинского и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональнорм Минспорта.
Спортсменов ждали препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном и командном формате. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.
Победителями индивидуального формата стали Марина Апрускина (Южно-Сахалинск) и Юрий Лагун (Южно-Сахалинск), второе место завоевали Екатерина Михайлова (Южно-Сахалинск) и Сергей Пыляев (Южно-Сахалинск), бронза у
Анастасии Сенченко (Южно-Сахалинск) и Сергея Очканова (Южно-Сахалинск)
В командном формате лучший результат у "Мышей рокеров с Марса" (Южно-Сахалинск; Александр Решетов, Сергей Очканов, Ксения Нижегородова), вторыми стали спортсмены из Good Force (Южно-Сахалинск; Антон Бакай, Александр Яблочников, Ульяна Добровольская), третье место завоевала команда "Эдельвейс" (Южно-Сахалинск; Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев, Ульяна Николова"
По итогам рейтинга лидерами сезона стали Юрий Лагун, Екатерина Михайлова и команда "Мыши рокеры с Марса".
24-25 июня 2023 года на площадке лыже-биатлонного комплекса "Триумф" состоится детская и взрослая гонка с препятствиями. Регистрация открыта на официальном сайте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:36 Сегодня Технологичные системы для управления фитнес-клубом
09:02 Сегодня При поддержке ВЭБ.РФ построят школу в Южно-Сахалинске
11:38 Сегодня 125 вывесок в Южно-Сахалинске уже приведены в соответствие с дизайн-кодом
09:08 Сегодня В Амурской области с рельсов сошли вагоны с углем
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
14:50 29 Мая В Южно-Сахалинске в аварии с участием мотоцикла погибла 32-летняя островитянка
10:16 1 Июня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?