Более 50 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке лыже-биатлонного комплекса "Триумф" прошел заключительный этап серии соревнований "OCR INDOOR/OUTDOOR". В нем приняли участие более 50 атлетов из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Александровск-Сахалинского и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональнорм Минспорта.

Спортсменов ждали препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном и командном формате. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.

Победителями индивидуального формата стали Марина Апрускина (Южно-Сахалинск) и Юрий Лагун (Южно-Сахалинск), второе место завоевали Екатерина Михайлова (Южно-Сахалинск) и Сергей Пыляев (Южно-Сахалинск), бронза у

Анастасии Сенченко (Южно-Сахалинск) и Сергея Очканова (Южно-Сахалинск)

В командном формате лучший результат у "Мышей рокеров с Марса" (Южно-Сахалинск; Александр Решетов, Сергей Очканов, Ксения Нижегородова), вторыми стали спортсмены из Good Force (Южно-Сахалинск; Антон Бакай, Александр Яблочников, Ульяна Добровольская), третье место завоевала команда "Эдельвейс" (Южно-Сахалинск; Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев, Ульяна Николова"

По итогам рейтинга лидерами сезона стали Юрий Лагун, Екатерина Михайлова и команда "Мыши рокеры с Марса".

24-25 июня 2023 года на площадке лыже-биатлонного комплекса "Триумф" состоится детская и взрослая гонка с препятствиями. Регистрация открыта на официальном сайте.