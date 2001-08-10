Сахалинцев приглашают на XXXIV Всероссийский олимпийский день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на спортивные мероприятия в рамках XXXIV Всероссийского олимпийского дня. Событие пройдет 18 июня на территории спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В 10:00 на нижней станции стартует эстафета "Олимпийская миля". В ней могут принять участие команды из пяти человек (в составе должна быть как минимум одна женщина), старше 14 лет и не имеющие медицинских противопоказаний. Подъем будет разбит на пять этапов по 300-350 метров каждый и завершится на средней станции комплекса.

В 10:30 на средней площадке состоится официальное открытие мероприятия, а в 11:00 стартует экстремальный забег "Олимпийская Вертикаль". Участникам в возрасте 14 лет и старше предстоит проявить себя в личном зачете на дистанции 300 метров в гору по трассе "Армейка".

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Выдача стартовых номеров будет происходить на стадионе "Спартак" (г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького 7, СШОР летних видов спорта) 15 и 16 июня июля с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. В день проведения соревнований номера можно будет получить на нижней станции СТК "Горный воздух" с 08:30 до 10:30.