На Весточке провели региональные соревнования по спортивному туризму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 мая в лесном массиве села Весточка прошли первенство и чемпионат Сахалинской области по спортивному туризму в дисциплине «дистанция пешеходная». В соревнованиях приняли участие 144 человека в возрасте от 8 до 39 лет из 6 районов области: Александровск-Сахалинского, Ногликского, Корсаковского, Поронайского, Томаринского районов, а также Южно-Сахалинска.

Участникам соревнований предстояло преодолеть полосу препятствий длиной 800 метров. Организаторы подготовили для спортсменов пять этапов: параллельную, навесную переправы, подъём и спуск по склону, переправу по бревну.

Успешное прохождение трассы судьи определяли по затраченному времени и количеству совершенных ошибок в индивидуальном и командном зачетах.

По итогам чемпионата среди мужчин лучшее прохождение дистанции показал Вячеслав Лазаренко, 1987 г.р. (0:04:46 секунд, ЮСТС, г. Южно-Сахалинск), среди женщин первое место заняла Нина Омельчук, 2005 г.р. (0:06:15, СахГУ, спортивно-туристский клуб «ПИК», г. Южно-Сахалинск).

В региональном первенстве золотые медали в своих возрастных категориях завоевали Муслим Умаров, 2009 г.р. (0:06:04 секунд, г. Южно-Сахалинск), Елизавета Старчук, 2009 г.р. (0:06:21, г. Южно-Сахалинск), Игнат Котельников, 2010 г.р., (0:06:59, г. Александровск-Сахалинский), Марат Мамедов, 2012 г.р., (0:06:59, с. Соловьевка, Корсаковский район), Виктория Турушева, 2012 г.р. (0:07:44, г. Южно-Сахалинск)

В командном зачете среди юношей и девушек лучше всего справились представители МБОУ ДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска, клуб "Восток" (г. Южно-Сахалинск). Среди мальчиков и девочек победителями стали спортсмены из СОШ с. Соловьевка (Корсаковский район).

По итогам чемпионата в командном зачете на первое место вышла команда СахГУ, СТК «Пик» (г. Южно-Сахалинск).