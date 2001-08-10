Сахалинцев приглашают на велогонку по пересеченной местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня в Южно-Сахалинске пройдет кросс-кантри гонка "Россия вперед!". В ней могут принять участие велосипедисты в возрасте от 14 лет и старше.

Участникам необходимо будет преодолеть дистанцию от 11 до 25 км. Маршрут пройдет по живописным местам "Долины Туристов", вдоль реки Еланьки до подножия горы Красной.

Присоединиться к мероприятию также могут непрофессиональные гонщики. Для них подготовили категорию "Фитнес", где участники проедут дистанцию не в соревновательном режиме.

К гонке допускаются велосипедисты, не имеющие противопоказаний по здоровью, оформившие страховку и обязательно имеющие шлем.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие стартует на перекрестке улиц Горького и Больничной. Сбор и начало регистрации в 08:00, начало в 09:00.