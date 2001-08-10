Сахалинские гимнастки завоевали серебро на межрегиональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл" из Южно-Сахалинска стала серебряным призером в сильнейшей подгруппе "А" на межрегиональных спортивных соревнованиях по эстетической гимнастике "КУБОК РОКСЭТ". Соревнования проходили в Туле с 31 мая по 1 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменки выступали в категории "девочки, 6-8 лет".

- Впереди ещё множество стартов, но именно этот был важен, так как это - первые соревнования за пределами нашего региона для команды "Кристалл", и мы гордимся результатом, - отметила руководитель сахалинской федерации эстетической гимнастики Яна Лавинова.