Сахалинцев приглашают принять участие в Играх ГТО 2023 в личном зачёте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО 2023" пройдёт в командном и личном зачётах, рассказали ТИА "Острова" в региональнм минспорте.

Подать заявку на участие в индивидуальном комплексе можно по ссылке до 9 июля.

Для личников в категориях "профессионалы" и "любители" будет организована отдельная площадка, где с 17 по 23 июля они смогут выполнить весь необходимый комплекс упражнений. Судьи зафиксируют результаты и передадут их организаторам финального этапа во Владивосток, где будет принято решение об отборе сильнейших спортсменов.

Всего в финале Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО 2023", который пройдёт в рамках Восточного экономического форума с 10 по 17 сентября, в индивидуальном зачёте примут участие 16 мужчин и 8 девушек-профессионалов, а также 32 мужчины и 24 девушки в категории "любители".

Напомним, также продолжается приём заявок в командном комплексе. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте 18 лет и старше по вышеуказанной ссылке до 9 июля. По итогам состязаний на финальный этап будут отобраны шестеро сильнейших взрослых спортсменов (три мужчины и три женщины).