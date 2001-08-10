Сахалинские муниципалитеты приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе Минспорта РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство спорта РФ при поддержке АНО "Диалог Регионы" запускает всероссийский конкурс среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере физической культуры и массового спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Мероприятие проходит в трёх категориях: муниципалитеты с населением до 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч и свыше 100 тысяч человек.
Участники могут побороться в номинациях "Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта" и "Лучший муниципальный госпаблик по освещению спортивных мероприятий".
Подать заявку для участия могут администрации муниципалитетов по адресу электронной почты [email protected] до 19 июня. Официальное положение и форму заявки можно найти по ссылке.
Итоги конкурсов будут подведены 15 сентября 2023 года. Наиболее интересные муниципальные практики будут представлены на площадках Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Победителей наградят на торжественной церемонии в Москве.
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