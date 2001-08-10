Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2023
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10:13, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнастки стали участницами концерта "Сокровища России" в Москве

Сахалинские гимнастки стали участницами концерта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские юные грации приняли участие в праздничном концерте "Сокровища России", посвящённом Дню защиты детей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Мероприятие состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве и собрало юных звёздочек художественной гимнастики в возрасте от 6 до 13 лет со всей России. Также участниками торжества стали симфонический оркестр театра "Новая Опера", детский хор "Аврора" и юные лауреаты международных конкурсов.

Островной регион на концерте достойно представили Кира Яблочникова, Эмилия Ибрагимова, Софья Новикова, Мелисса Муляренко, Виктория Ганькевич и Агния Мун.

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