Южносахалинцев приглашают на бесплатные занятия по фитнесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре с 1 июня стартует летний сезон социального фитнеса. Всё лето на открытых площадках для жителей города будут проходить бесплатные занятия по общей физической подготовке, силовые тренировки. Также все желающие смогут освоить такие популярные направления, как пилатес, боди-балет и зумба.

Напомним, проект "Социальный фитнес" реализуется в Южно-Сахалинске с 2013 года при поддержке администрации города и Городского парка им. Ю.Гагарина. Особую популярность среди жителей завоевал формат открытых тренировок на свежем воздухе. С июня и до наступления холодов занятия будут проходить на нескольких площадках города.

Городской парк:

- понедельник, 19.00 - Зумба (шатёр за озером);

- среда, 19.00 - Боди-балет, женские практики (стадион). В случае непогоды занятия будут проходить по предварительной записи в школе №13 (пр. Мира, 103);

- воскресенье, 9.00 - пилатес, йога (танцевальная площадка). В случае плохой погоды занятия по воскресеньям будут проходить в зале по адресу: Клубная, 21 (а с 1 августа - в СШОР по греко-римской борьбе (ул. Алексея Горького. 7/1).

Стадион школы №8 (Пограничная, 18):

- понедельник, среда, пятница, 18. 45 - силовые тренировки;

Ул. Клубная, 21:

- вторник, 12.00 - пилатес;

- четверг, 12.00 - общая физическая подготовка, силовые тренировки

- суббота, 10.00 - растяжка (с 1 августа занятия по субботам будут проходить в СШОР по греко-римской борьбе (ул. Алексея Горького. 7/1).

Дальнее

- суббота, 19.00 - силовые тренировки (школа №20, ул. Демина, 1);

- воскресенье, 18.30 - растяжка (Дальненский дом культуры, ул. 1-я Московская,4).

Внимание! Возможны корректировки. Дополнительную информацию, в том числе по месту и времени проведения занятий можно уточнить по телефону 89140940701 (координатор проекта Ирина).