На Сахалине обсудили возможность развития водного поло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители федерации водного поло России встретились с министром спорта Сахалинской области Артёмом Подшиваловым и директором спортшколы водных видов спорта Сергеем Мелешковым, чтобы обсудить развитие нового направления в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

С инициативой выступили президент Федерации, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Евгений Шаронов и один из самых результативных нападающих в истории советского и российского водного поло - бронзовый призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, вице-президент федерации Дмитрий Апанасенко.

По мнению гостей, Сахалинская область может стать одним из пяти субъектов Дальнего Востока, где возродят водное поло.

- В нашем списке Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск. Это города, в которых есть возможности для развития водного поло. В будущем, они могут соревноваться между собой на межрегиональных турнирах, что только поспособствует популяризации и росту этого вида спорта. Мы надеемся, что уже в скором времени на Дальнем Востоке пройдет первенство ДФО по водному поло, - отметил Евгений Шаронов.

Местом для занятий в Южно-Сахалинске рассматривают строящийся центр водных видов спорта. С учетом возможностей будущего объекта, в нем также смогут заниматься прыжками в воду и синхронным плаванием.

- Мы хотим, чтобы этот объект был в первую очередь спортивным, а также функциональным и удобным. Для этого по завершению строительства мы намерены открывать новые направления. С этой целью мы и встречаемся с такими специалистами, как вы, чтобы нам подсказали и помогли развивать новые виды спорта, - поделился планами Артём Подшивалов.