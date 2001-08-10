"Золотой Мустанг" приглашает сахалинцев на День верховой езды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конноспортивный клуб "Золотой Мустанг" подготовил для сахалинцев насыщенную программу на предстоящие выходные. Любителей верховой езды ждут соревнования по конкуру и адаптивному конному спорту, а самые маленькие гости праздника смогут бесплатно покататься на лошадях, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В субботу, 3 июня, на территории "Золотого Мустанга" пройдут соревнования по адаптивному конному спорту, посвящённые Международному дню защиты детей. Начало заездов в 11:00.
- Всех приглашаем посетить наше мероприятие и насладиться верховой ездой. В этот день катание для детей будет бесплатным. Участники смогут узнать больше об адаптивном конном спорте в безопасной и благоприятной обстановке под руководством опытных инструкторов. Кроме того, у гостей будет отличная возможность познакомиться с единомышленниками и найти новых друзей, - рассказали в конноспортивном клубе.
В воскресенье, 4 июня, в КСК "Золотой Мустанг" состоятся соревнования по конкуру. Начало в 11:00. К участию приглашают наездников любого уровня подготовки - высота препятствий будет варьироваться от 60 см до 120 см. Вход свободный.
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