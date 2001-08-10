На Сахалине подвели итоги Спартакиады среди дошкольников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе завершилась XIII Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В этом году она собрала рекордное количество участников - более 200 ребят из 34 детских садов, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минспорте.

Соревнования проходили с марта по май в четыре этапа: лыжные гонки, ГТО пятиборье, ГТО легкая атлетика и японский мини-волейбол.

По итогам Спартакиады первое место заняли дошкольные учреждения Южно-Сахалинска (104,5 очка), на втором месте - представители Долинского района (91,5 очка), на третьем - Холмский район (77 очков).

В номинации "Самый активный детский сад" победу одержала команда МАДОУ № 19 "Алёнушка" (Южно-Сахалинск), набравшая 112 очков. Серебро у долинского МБДОУ "Чебурашка" (73 очка), бронзовые призеры - МБДОУ "Березка" (Ноглики, 72 очка).