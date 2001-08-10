Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2023
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15:56, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определились, кто будет представлять область на всероссийской "Шиповке юных"

На Сахалине определились, кто будет представлять область на всероссийской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной этап соревнований "Шиповка юных" состоялся 25-26 мая на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске. На легкоатлетические старты вышли более 100 ребят до 12 лет из областного центра, Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского районов, рассказли ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались в легкоатлетическом четырехборье - беге на 60 м, 500 м (девочки), 600 м (мальчики), эстафете 4х100 м, прыжках в длину, метании снаряда.

- "Шиповка юных" - традиционные соревнования, которые проводятся уже не один десяток лет. Это первый этап отбора спортсменов на всероссийские состязания в Сочи. На старты вышли дети до 12 лет - это самая младшая возрастная группа, которая может участвовать в соревнованиях. Им предстоит показать свои силы в нескольких дисциплинах, наиболее сложная для ребят такого возраста - бег на 500 и 600 метров. Здесь необходимо иметь способности и к спринту, и к среднему бегу. У спортсменов, которые ими обладают, с высокой долей вероятности - большое будущее в легкой атлетике, - отметила главный судья соревнований Елена Елохина.

Участница состязаний Ксения Святая из областного центра занимается легкой атлетикой всего год, но на "Шиповку юных" пришла с боевым настроем на победу.

- В этот спорт меня привела мама, я пошла по её стопам. Мне нравится тренироваться. Соперников оцениваю на "восьмерочку" - думаю, они достойные. Самая сложная дисциплина для меня - бег 500 метров. Там надо выложиться на полную силу, это трудно. А больше всего мне нравится прыгать с разбега в песок, у меня это получается лучше всего. Сделаю все возможное, чтобы одержать победу и отправиться на соревнования в Сочи. Это моя мечта, - рассказала Ксения.

В командном зачете среди девушек лидировали спортсменки из Южно-Сахалинска, на втором месте - представительницы Поронайска, на третьем - команда Анивы.

Среди юношей в командном зачете золото также взяли южносахалинцы, серебро у легкоатлетов из Долинска, бронзу завоевали анивчане.

В личном зачете юношей по итогам всех испытаний победу одержал Вадим Кабанов из областного центра, второе место разделили Артём Лайков (Поронайск) и Иван Боршош (Южно-Сахалинск). У девушек весь пьедестал почета заняли спортсменки из островной столицы. Золото завоевала Юлия Коломеец, серебряным призером стала Таисия Мягкова, бронзовым - Ярослава Капелюх.

Победителям турнира были вручены медали и ценные призы от партнера мероприятия - фонда "Родные острова".

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