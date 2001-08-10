На Сахалине определились, кто будет представлять область на всероссийской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областной этап соревнований "Шиповка юных" состоялся 25-26 мая на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске. На легкоатлетические старты вышли более 100 ребят до 12 лет из областного центра, Поронайского, Анивского, Корсаковского, Долинского районов, рассказли ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались в легкоатлетическом четырехборье - беге на 60 м, 500 м (девочки), 600 м (мальчики), эстафете 4х100 м, прыжках в длину, метании снаряда.

- "Шиповка юных" - традиционные соревнования, которые проводятся уже не один десяток лет. Это первый этап отбора спортсменов на всероссийские состязания в Сочи. На старты вышли дети до 12 лет - это самая младшая возрастная группа, которая может участвовать в соревнованиях. Им предстоит показать свои силы в нескольких дисциплинах, наиболее сложная для ребят такого возраста - бег на 500 и 600 метров. Здесь необходимо иметь способности и к спринту, и к среднему бегу. У спортсменов, которые ими обладают, с высокой долей вероятности - большое будущее в легкой атлетике, - отметила главный судья соревнований Елена Елохина.

Участница состязаний Ксения Святая из областного центра занимается легкой атлетикой всего год, но на "Шиповку юных" пришла с боевым настроем на победу.

- В этот спорт меня привела мама, я пошла по её стопам. Мне нравится тренироваться. Соперников оцениваю на "восьмерочку" - думаю, они достойные. Самая сложная дисциплина для меня - бег 500 метров. Там надо выложиться на полную силу, это трудно. А больше всего мне нравится прыгать с разбега в песок, у меня это получается лучше всего. Сделаю все возможное, чтобы одержать победу и отправиться на соревнования в Сочи. Это моя мечта, - рассказала Ксения.

В командном зачете среди девушек лидировали спортсменки из Южно-Сахалинска, на втором месте - представительницы Поронайска, на третьем - команда Анивы.

Среди юношей в командном зачете золото также взяли южносахалинцы, серебро у легкоатлетов из Долинска, бронзу завоевали анивчане.

В личном зачете юношей по итогам всех испытаний победу одержал Вадим Кабанов из областного центра, второе место разделили Артём Лайков (Поронайск) и Иван Боршош (Южно-Сахалинск). У девушек весь пьедестал почета заняли спортсменки из островной столицы. Золото завоевала Юлия Коломеец, серебряным призером стала Таисия Мягкова, бронзовым - Ярослава Капелюх.

Победителям турнира были вручены медали и ценные призы от партнера мероприятия - фонда "Родные острова".