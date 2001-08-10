Около 130 спортсменов проверили навыки ориентирования на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись первые региональные состязания по спортивному ориентированию «Сахалинский азимут». В них приняли участие 127 спортсменов в возрасте от 12 до 35 лет и старше из Анивского, Холмского, Поронайского, Корсаковского, Долинского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Соревнования проходят в районе лыжероллерной трассы на улице Венской – известное для многих место. Контрольные пункты не очень сложные: к нам часто присоединяются те, кто ни разу не занимался спортивным ориентированием и просто хочет проверить, на что способен. Мы даем им такую возможность. Опытные же участники могут показать хорошее время прохождения дистанции, - рассказал главный судья состязаний, глава региональной федерации спортивного ориентирования Валентин Шинкарев.

Перед стартом каждый получает карту, на которой отмечены контрольные пункты. Задача: найти их и отметить на своей карточке. Чем больше ты нашел точек и быстрее вернулся к финишу, тем лучше твой результат.

- Люблю бегать по пересеченной местности, и такие соревнования для меня как вызов: принимаю в них участие уже в третий раз. Я хорошо знаю этот район, поэтому при прохождении старался избегать большого количества спусков и подъемов, старался чаще двигаться по прямой, - отметил серебряный призер соревнований Сергей Афанасьев.

Победителями «Сахалинского азимута» в своих возрастных группах стали Екатерина Зара (г. Холмск), Маргарита Самойлова (ЦДЮТ «Север»), Дарина Лукина (ЦДЮТ «Север»), Полина Торопова (тренер И. Гущина), Анастасия Вандышева (Анивский р-н), Анна Синявская (Южно-Сахалинск), Галина Чупрова (Долинский р-н), Михаил Федорченко (ЦДЮТ «Север»), Муслим Умаров (ЦДЮТ «Восток»), Михаил Гончаренко (СШОР зимних видов спорта), Максим Вакуров (ЦДЮТ «Север»), Дмитрий Хромов (СК «Фантазер»), Евгений Мацуев (Анива) и Александр Лопатин (СахГУ).