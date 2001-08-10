Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
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14:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили победителей областного Кубка по страйкболу

На Сахалине определили победителей областного Кубка по страйкболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по страйкболу на приз ООО "НПФ Азот" прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В борьбе за награды состязаний участвовали шесть команд из Углегорска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

По итогам соревнований золото взяли "Бурундуки". Спортсмены команды Ярослав Филиппов и Ярослав Оркин благодаря победе стали первыми в России обладателями I юношеского разряда. Серебряная награда досталась стрелкам из "Steel balls". Бронза ушла "Спарте".

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