Команда Южно-Сахалинска победила в областном этапе VIII Спартакиады пенсионеров России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VIII Спартакиада пенсионеров России завершилась 20 мая в Южно-Сахалинске. В этом году в ней приняли участие 15 команд и рекордное количество человек - 140 спортсменов старше 55 лет из 14 районов области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В течение трех дней участники соревновались в дартсе, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, шахматах, легкой атлетике, комбинированной эстафете.

Лучший результат на спартакиаде показала команда Южно-Сахалинска, на втором месте расположились представители регионального отделения Союза пенсионеров России (Южно-Сахалинск), на третьем - участники из Поронайска.

- Я с 2016 года участвую в спартакиаде пенсионеров и хочу заметить, что уровень организации состязаний с каждым годом растет. Очень рада, что в этом году спортсменам из областного центра удалось завоевать не только первое место, но и почётное второе, - поделилась впечатлениями участница из команды Южно-Сахалинска Любовь Предеина.

Торжественная церемония закрытия спартакиады состоялась в учебно-тренировочном центре «Восток», где проходило большинство испытаний. Победителей и призеров состязаний наградили дипломами, медалями и кубками.

- Сегодня нет проигравших. Вы все - большие молодцы. Спасибо вам за участие и честную борьбу, а региональному правительству и центру спортивной подготовки Сахалинской области за помощь в организации соревнований. Впереди - общероссийский этап Спартакиады пенсионеров в Санкт-Петербурге, на которую отправятся сильнейшие из вас. Желаю нашей команде успехов на предстоящем турнире! - обратился к участникам и.о. директора департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Алексей Боженко.

Финал VIII Спартакиады пенсионеров России пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 30 сентября и будет приурочен к Международному дню пожилых людей. Ожидается, что в нем примут участие 750 человек из 75 регионов страны.