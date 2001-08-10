Команда Южно-Сахалинска победила в областном этапе VIII Спартакиады пенсионеров России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
VIII Спартакиада пенсионеров России завершилась 20 мая в Южно-Сахалинске. В этом году в ней приняли участие 15 команд и рекордное количество человек - 140 спортсменов старше 55 лет из 14 районов области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В течение трех дней участники соревновались в дартсе, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, шахматах, легкой атлетике, комбинированной эстафете.
Лучший результат на спартакиаде показала команда Южно-Сахалинска, на втором месте расположились представители регионального отделения Союза пенсионеров России (Южно-Сахалинск), на третьем - участники из Поронайска.
- Я с 2016 года участвую в спартакиаде пенсионеров и хочу заметить, что уровень организации состязаний с каждым годом растет. Очень рада, что в этом году спортсменам из областного центра удалось завоевать не только первое место, но и почётное второе, - поделилась впечатлениями участница из команды Южно-Сахалинска Любовь Предеина.
Торжественная церемония закрытия спартакиады состоялась в учебно-тренировочном центре «Восток», где проходило большинство испытаний. Победителей и призеров состязаний наградили дипломами, медалями и кубками.
- Сегодня нет проигравших. Вы все - большие молодцы. Спасибо вам за участие и честную борьбу, а региональному правительству и центру спортивной подготовки Сахалинской области за помощь в организации соревнований. Впереди - общероссийский этап Спартакиады пенсионеров в Санкт-Петербурге, на которую отправятся сильнейшие из вас. Желаю нашей команде успехов на предстоящем турнире! - обратился к участникам и.о. директора департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Алексей Боженко.
Финал VIII Спартакиады пенсионеров России пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 30 сентября и будет приурочен к Международному дню пожилых людей. Ожидается, что в нем примут участие 750 человек из 75 регионов страны.
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