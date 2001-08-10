Сахалинцев приглашают принять участие в региональном этапе Кубка Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на участие в региональном этапе II открытого Кубка Дальнего Востока "Игры ГТО 2023".

На Сахалине соревнования пройдут с 17 по 23 июля. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте 18 лет и старше по ссылке до 9 июля.

По итогам состязаний будут отобраны шестеро сильнейших взрослых спортсменов (три мужчины и три женщины). Атлеты сразятся в финале, который пройдёт во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с 10 по 17 сентября.