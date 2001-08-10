Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2023
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Соревнования по спортивному ориентированию "Сахалинский азимут" переносятся по погодным условиям
16:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

Соревнования по спортивному ориентированию "Сахалинский азимут" переносятся по погодным условиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию "Сахалинский азимут" в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" состоится в Южно-Сахалинске 28 мая. Состязания перенесли с 21 мая из-за неблагоприятного прогноза погоды, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

 

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