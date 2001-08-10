Более сотни самбистов сразились за призы турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликах состоялся открытый областной турнир по самбо "Победа", посвященный участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 года. За призы боролись 120 бойцов из Анивского, Холмского, Поронайского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Схватки проходили в весовых категориях от 23 до 60 килограммов. Также в рамках турнира для воспитанников ногликской спортшколы провели первенство по самбо среди мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет.

По результатам соревнований золото в своих возрастных категориях завоевали Алиса Гарбовская (2015 год рождения, Анива), Владислава Кукина (2013 г.р., Тымовское), Кристина Пархоменко (2011 г.р., Тымовское), Матвей Каверзин (2014 г.р., Поронайск), Юрий Дацюк (2013 г.р., Тымовское), Кирилл Тисецкий (2013 г.р., Поронайск), Тумэн Нимаев (2013 г.р., Анива), Константин Пак (2013 г.р., Ноглики), Александр Котляров (2013 г.р., Южно-Сахалинск), Никита Семенников (2014 г.р., Ноглики), Артем Дрямин (2013 г.р., Поронайск), Степан Перфильев (2012 г.р., Южно-Сахалинск), Артем Краснов (2011 г.р., Тымовское), Владислав Шевченко (2012 г.р., Южно-Сахалинск), Илья Гарбовский (2011 г.р., Анива), Руслан Метлиев (2011 г.р., Ноглики), Илья Попов (2011 г.р., Ноглики), Иван Тенсин (2011 г.р., Поронайск), Владислав Долгоруков (2010 г.р., Александровск-Сахалинский), Иван Поляков (2009 г.р., Александровск-Сахалинский), Амир Исламов (2010 г.р., Ноглики), Евгений Джаспенов (2010 г.р., Александровск-Сахалинский), Кирилл Дедов (2010 г.р., Александровск-Сахалинский), Игорь Багаев (2009 г.р., Ноглики), Степан Арсенов (2008 г.р., Ноглики) и Константин Смирнов (2007 г.р., Александровск-Сахалинский).

Помимо зрелищных поединков для спортсменов организовали экскурсию на этнографическую ферму северных оленей и посещение бассейна.