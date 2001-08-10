"Шиповка юных" выявила лучших легкоатлетов Сахалина и Курил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционные областные соревнования по легкоатлетическому четерехборью "Шиповка юных" состоялись 15-16 мая в Корсакове на стадионе "Водник". За медали турнира боролись более 200 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Поронайска, Анивы, Макарова и села Малокурильского, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Легкоатлеты состязались в спортивном многоборье: беге на 60м, 600м, 800м, 1000м, метании снаряда, прыжке в длину, эстафете 4х100м.
В возрастной категории у девушек до 14 лет первое место заняла Виктория Толкачева (Южно-Сахалинск), второе - Вероника Груздо (Корсаков), третье - Елизавета Иванченко (Корсаков).
В возрастной категории до 16 лет лидером стала Светлана Казачкова (Поронайск), на второй строчке расположилась Дарья Гришина (Анива), и на третьей - Виктория Волошина (Южно-Сахалинск).
Среди юношей до 14 лет первое место занял Артур Кохан (Южно-Сахалинск), второе - Максим Ха (Корсаков) и третье - Максим Плакидов (Корсаков).
В возрастной группе юноши до 16 лет золото завоевал Илья Халин, серебро - Максим Туренко и бронзу - Никита Герасимов. Все спортсмены из областного центра.
Победители и призеры были награждены памятными кубками, медалями и грамотами, а также сертификатами от партнера мероприятия - регионального фонда "Родные острова".
Следующая "Шиповка юных" пройдет в Южно-Сахалинске 25 и 26 мая. На турнире будут состязаться спортсмены до 12 лет.
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