"Шиповка юных" выявила лучших легкоатлетов Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные областные соревнования по легкоатлетическому четерехборью "Шиповка юных" состоялись 15-16 мая в Корсакове на стадионе "Водник". За медали турнира боролись более 200 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Поронайска, Анивы, Макарова и села Малокурильского, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Легкоатлеты состязались в спортивном многоборье: беге на 60м, 600м, 800м, 1000м, метании снаряда, прыжке в длину, эстафете 4х100м.

В возрастной категории у девушек до 14 лет первое место заняла Виктория Толкачева (Южно-Сахалинск), второе - Вероника Груздо (Корсаков), третье - Елизавета Иванченко (Корсаков).

В возрастной категории до 16 лет лидером стала Светлана Казачкова (Поронайск), на второй строчке расположилась Дарья Гришина (Анива), и на третьей - Виктория Волошина (Южно-Сахалинск).

Среди юношей до 14 лет первое место занял Артур Кохан (Южно-Сахалинск), второе - Максим Ха (Корсаков) и третье - Максим Плакидов (Корсаков).

В возрастной группе юноши до 16 лет золото завоевал Илья Халин, серебро - Максим Туренко и бронзу - Никита Герасимов. Все спортсмены из областного центра.

Победители и призеры были награждены памятными кубками, медалями и грамотами, а также сертификатами от партнера мероприятия - регионального фонда "Родные острова".

Следующая "Шиповка юных" пройдет в Южно-Сахалинске 25 и 26 мая. На турнире будут состязаться спортсмены до 12 лет.