На Сахалине стартовали чемпионат и первенство по мотокроссу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе дали старт чемпионату и первенству Сахалинской области по мотокроссу. В первом этапе состязаний приняли участие 153 спортсмена из Корсаковского, Долинского, Холмского, Невельского, Смирныховского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходили в девяти классах от 50 до 250 кубических сантиметров, открытом классе, а также среди любителей и ветеранов.

По результатам соревнований среди младших мотокроссеров лучший результат показал Даниил Веснов (Южно-Сахалинск), второй стала Дарья Кислова (Долинск), третье место завоевал Богдан Аракелян (Долинск).

В классе "65 см3" победу одержал Максим Голофаст (клуб "Алис", Южно-Сахалинск), второе место у воспитанника спортшколы по техническим видам спорта Альберта Клейменова, третье у Глеба Архицкого (Невельский МО).

В "85-м" классе первое место у Владислава Семина (СШ ТВС), серебро завоевал Артем Комков ("Мото рэйс", Корсаков), замкнул тройку лидеров Максим Киселев.

Победителем среди юношей в классе "125 см3" стал Алексей Ващенко (Невельский МО), за ним Захар Иванов ("Мотофлай", Корсаков), третьим стал Кирилл Зайцев (СШ ТВС).

В этом же классе среди мужчин лучший результат у Сергея Ягнича, второе место занял Юрий Черятьев, третьим стал Олег Голицын ("Мотофлай", Корсаков).

В классе "250 см3" победу одержал Денис Дмитриев ("Алис", Южно-Сахалинск), серебро у Николая Якушина ("Мотофлай", Корсаков), бронзу завоевал Виктор Чернышов (Невельский МО).

Среди ветеранов лучшее прохождение трассы показал Андрей Коренев (Долинск), серебряным призером стал Сергей Бирюков (Холмск), бронзовым Дмитрий Гриценко (Южно-Сахалинск).

По итогам командного зачета первого этапа чемпионата и первенства по мотокроссу золото завоевали представители детско-юношеского спортивно-туристического клуба "Алис" из Южно-Сахалинска, второе место у мотокроссеров из спортшколы по техническим видам спорта, бронзовыми призерами стала команда из Невельска.

- Я сделал все, что планировал и получил новый опыт в прохождении домашней трассы. Сегодня мне понравилось её состояние. Был и держак, и хорошие отбойники, правда, только в первом заезде, а дальше их уже разбили. Я проходил повороты, чуть ли не касаясь рулем земли, потому что было отличное сцепление с трассой. Это крутой опыт для дальнейшего развития, - поделился бронзовый призер соревнований, воспитанник СШ ТВС Кирилл Зайцев.

II этап чемпионата первенства области по мотокроссу пройдет 18 июня в селе Горнозаводск. Начало в 10:00.