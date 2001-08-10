Сахалин примет первенство Дальнего Востока по легкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 18 и 19 мая пройдет первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. В последний раз Сахалинская область принимала подобное спортивное событие полвека назад, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В стартах примут участие около 200 юношей и девушек из восьми регионов в возрасте до 20 лет. Спортсмены будут бороться за медали в беге на короткие и длинные дистанции, барьерном беге, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, метании копья, толкании ядра, семиборье, эстафетном беге и командных дисциплинах.

Соревнования пройдут на территории стадиона "Спартак". Торжественное открытие 18 мая в 13:15. Вход свободный.