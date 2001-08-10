Сахалинские бильярдисты сразились за

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по бильярдному спорту «Кубок губернатора» состоялись в Южно-Сахалинске 13-14 мая. В турнире приняли участие 33 спортсмена из областного центра, Холмска, Корсакова и Долинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Как рассказал президент федерации бильярдного спорта Сахалинской области Александр Ли, на соревнования заявились участники разного уровня подготовки – и новички, и опытные игроки.

– Состав в большей степени любительский, так как на Сахалине, к сожалению, нет мастеров высокого уровня. Турнир проходит по сетке, спортсмены выбывают после второго поражения. Если участник проиграл один раз, то он опускается на нижнюю сетку и может продолжить игру, – отметил он.

Участник турнира Евгений Ли играет в бильярд с детства, но профессионально им занимается около семи лет. По его словам, это очень увлекательная игра, которую можно сравнить и с шахматной партией, и даже с жизнью.

– Тут есть завязка, развязка, в любой момент все может измениться. Залог успеха, как и везде, – техника, тренировки. Нужно хорошо знать теоретическую часть и много практиковаться. Проверить себя и оценить свои способности мне как раз помогают такие состязания, – рассказал Евгений.

Марина Нам – одна из двух женщин, заявившихся на турнир. Спортсменка начала регулярно заниматься бильярдом около двух лет назад. По ее словам, удовольствие это недешевое и требует постоянных вложений. Например, сейчас Марина стремится приобрести новый кий, который расширит ее игровые возможности. По индивидуальному заказу с учетом ее потребностей он обойдется в 70-80 тысяч рублей.

– Я всегда бросаю себе вызов, и этот спорт позволяет развивать бойцовские качества. Бильярд, мне кажется, немного про жизнь. Заметила: как в жизни себя ведешь, так и за столом. Здесь я борюсь со своими страхами, комплексами, неуверенностью. Играть с мужчинами сложно. Иногда они помогают, конечно, но я стремлюсь доказать, в первую очередь, себе, что за столом нет разницы – мужчина ты или женщина, – отметила Марина.

По итогам состязаний весь пьедестал почета заняли спортсмены из Южно-Сахалинска. Победителем стал Дмитрий Пак, на втором месте – Дмитрий И, на третьем – Дмитрий Кон.