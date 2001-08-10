Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2023
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10:36, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы взяли два золота Всероссийского фестиваля ГТО трудовых коллективов

Сахалинцы взяли два золота Всероссийского фестиваля ГТО трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали две золотых медали Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходят в Ижевске и собрали 400 участников в составе 50 команд из 45 регионов страны.

Олег Судаков и Татьяна Борсакова из команды АО "Сахалинской коммунальной компании" заняли первые места в личном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки (XVI ступень).

Фестиваль продлится до 17 мая.

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